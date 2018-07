Nomine, rinviato vertice a Palazzo Chigi. Salvini: non ne sapevo nulla

È stato rinviato il summit sulle nomine dei vertici delle partecipate che era stato convocato per oggi alle 15 dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La riunione a cui dovevano partecipare i viceministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria sarebbe slittata per altri impegni istituzionali dei partecipanti.

Salvini smentisce: "Non sapevo fosse stato convocato"



Il vicepremier Salvini però smentisce: "Non sapevo che fosse stato convocato, non so neanche che sia stato sconvocato". E ancora, alle domande sui nomi per la Cassa depositi e prestiti, risponde: "Non seguo io il dossier".

Di Maio e Tria impossibilitati a partecipare



A quanto risulta, il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio sarebbe impossibilitato a partecipare alla riunione perché impegnato nel pomeriggio per la supervisione sulla messa a punto degli emendamenti del governo sul decreto dignità. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è in partenza in serata per Buenos Aires dove sarà impegnato il 21 e il 22 con il G20 dei ministri finanziari e delle banche centrali.

Sottosegretario Giorgetti: "Esiste procedura, chiedete a Conte"



"Esiste una procedura, chiedete a chi la gestisce”, ovvero al premier Giuseppe Conte. Risponde così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti alle domande sull'improvvisa cancellazione del vertice. In un’intervista al Fatto Quotidiano il premier Giuseppe Conte, a proposito delle nomine nelle partecipate, ha affermato: "Il ministro competente le propone a me, io ne parlo con i due vicepremier, poi decidiamo insieme. Se non c'è accordo sulla persona più competente, rinviamo per trovarne una migliore".