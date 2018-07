Roma, sindaca Raggi: "Cittadini segnalino incivili anche con video"

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha invitato i suoi concittadini a denunciare comportamenti incivili anche con foto e video. "Con un filmato possiamo risalire al responsabile e sanzionarlo", ha affermato in una conferenza stampa. Le segnalazioni possono essere inviate al sistema unico di segnalazione del Campidoglio.

Come funziona la segnalazione

"Non ci saranno automatismi, ma tutto sarà verificato con norme e procedure". Il sistema permette ai cittadini di inviare il materiale raccolto su un'unica piattaforma del comune: dalle buche ai rifiuti fino ai comportamenti "incivili". La modalità di segnalazione "è possibile ed è molto importante", ha spiegato Raggi. La sindaca ha fatto cenno ad alcuni precedenti: cittadini che "avevano buttato i rifiuti in maniera irregolare" sono stati segnalati tramite un video e "sanzionati attraverso il riconoscimento della targa".

La questione privacy



Raggi ha risposto a chi, nel corso della conferenza, ha sollevato il tema della privacy: "Noi parliamo di comportamenti che avvengono in pubblico". L'eventuale targa del trasgressore "non sarà divulgata urbi et orbi. Nessuno metterà in rete il nome di quella persona. C'é cautela sulla privacy: è uno strumento che sarà vagliato dai vigili e se sussistono tutti elementi si procederà a sanzioni". "Ogni cittadino diventa sindaco: può prendere in carico le varie questioni del suo territorio. Potremo vedere la città che cambia dall'oggi al domani", ha detto il consigliere comunale Angelo Sturni del Movimento 5 Stelle. L'assessore Flavia Marzano ha sottolineato come in questo modo i cittadini potranno avere costantemente riscontro sulle proprie segnalazioni, per sapere quale ufficio del Comune le sta vagliando e in quanto tempo saranno risolte.

La bicicletta nel Tevere

Virginia Raggi è tornata anche sul video, pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui si vede una ragazza buttare nel fiume Tevere una bicicletta di uno dei servizi di bike sharing diffuso in città. "Abbiamo visto questo video delle Obike e ovviamente non ci sono targhe né altro. Ma stiamo chiedendo in rete a chiunque riconosca queste ragazze per identificarle e sanzionarle", ha affermato la sindaca di Roma.