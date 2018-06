Berlusconi e Boschi in vacanza nello stesso hotel a Merano

Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi hanno scelto lo stesso periodo e la stessa struttura per concedersi qualche giorno di riposo. L'albergo è l'Hotel Palace di Henri Chenot di Merano in Alto Adige, struttura di lusso che in passato ha ospitato più volte anche Giulio Andreotti, diversi leader politici e Capi di Stato stranieri, ma anche personaggi della mondanità e dello sport, tra essi Maradona. Il Palace è famoso per le sue cure beauty.

Struttura famosa per le cure beauty

Merano nel mondo è nota per i soggiorni di Sissi, per le terme, per le tradizioni sudtirolesi e l'ippodromo, ma anche per la presenza dell'Hotel Palace, struttura costruita all'inizio del secolo scorso in soli 18 mesi ed inaugurata nel 1906.

Anche il presidente della Lazio Lotito al Palace

E se per l'ex Cavaliere è un ritorno, a un anno di distanza dall'ultima visita, per la Boschi è il primo soggiorno. Una delle prime volte di Berlusconi al Palace risale al gennaio del 2007, in seguito all’intervento al quale era stato sottoposto qualche settimana prima in una clinica statunitense di Cleveland, in Ohio. La deputata dem, eletta nel marzo scorso alla Camera nel Collegio Bolzano-Bassa Atesina, come lei stessa ha affermato conosce molto bene l'Alto Adige perché è stato più volte il luogo delle sue vacanze. Inoltre sembra che nei giorni in cui la Boschi e Berlusconi saranno a Merano al Palace, nella stessa struttura ci dovrebbe essere anche Claudio Lotito, presidente della Lazio ed ex candidato al Parlamento per Forza Italia alle scorse elezioni del 4 marzo.

Meta di politici e vip: da Lucio Dalla a Maradona

Nella lista degli ospiti illustri della struttura ci sono personaggi dello sport, della musica e della politica. Tra loro, Lucio Dalla, Luciano Pavarotti, Zinedine Zidane, Flavio Briatore, Maradona e persino capi di Stato come quello del Kazakistan, Nursultan Nazarbaev.

I servizi del Palace

Tra i servizi offerti dal Palace, molto richiesto dai vip, c’è il programma detox che consiste, tra le varie voci, in una dieta detox, in una consulenza dietetica post-cura, una serie di cure idro-energetiche e attività di fitness e attività fisiche di gruppo. Il costo per un settimana, pernottamento compreso in camera doppia, può arrivare anche a 5.700 euro. Il costo della suite va da 540 a notte a 1.700 per chi preferisce la Suite Imperial Sissi.