Massimo Garavaglia a Sky TG24: sui migranti ha vinto Salvini

"Sui migranti ha vinto Salvini, ha vinto l'Italia". Con queste parole Massimo Garavaglia, viceministro al Mef della Lega - ospite de L'intervista di Maria Latella su Sky TG24 - ha commentato la situzione che si è creata nel mare Mediterraneo, con la tensione tra Italia e Francia nel caso della nave Aquarius.

Flat tax possibile nel 2018, soprattutto per imprese

"Penso sinceramente che qualcosa si possa fare subito nel 2018, in particolare per le imprese". Lo ha detto il viceministro all'Economia a proposito della flat tax, sottolineando che si tratterà della "prima fase su cui si sta già lavorando, legata anche alla pace fiscale, sono anticipi che si possono fare in tempi ragionevolmente rapidi, mi auguro prima di agosto qualcosa di concreto, per allargare modelli di sistemi forfettari per fatturati ridotti di pmi e partite Iva".

Uscita da euro non in programma

I temi principali trattati sono i rapporti dell’Italia con la Francia e il suo presidente Macron, la tensione europea sul tema dei migranti, l’inchiesta sulla costruzione del nuovo stadio della Roma e le questioni economiche dell'Italia. In riferimento alle voci su una possibile uscita dell'Italia dall'euro, il il viceministro ha tenuto a precisare che l'argomento non è mai stato in discussione.