Comunali 2018, a Piazzolo il primo sindaco eletto: è Laura Arizzi

Laura Arizzi ha saputo di essere diventata sindaco di Piazzolo, in provincia di Bergamo, già alle 19 (I RISULTATI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Le urne non erano ancora chiuse, ma alla candidata è bastato sapere che più del 50% dei suoi concittadini aveva votato. Visto che era l’unica ad essersi presentata alle elezioni con una lista per amministrare il piccolo comune bergamasco, ha semplicemente dovuto attendere che venisse superato il quorum previsto per legge nel caso in cui, in un comune con meno di 15.000 abitanti, vi sia un unico candidato. Ha poi avuto la soddisfazione di conquistare il 100% dei 57 voti.

Cosa prevede la legge

Alle 19 a Piazzolo aveva votato il 55,20% delle persone, mentre alle 23 il dato finale è stato del 64,58%. Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali recita che, "ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune". "Qualora non si siano raggiunte tali percentuali - prosegue - l’elezione è nulla".