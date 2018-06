Per le amministrative del 10 giugno, anche Avellino è chiamata a scegliere il nuovo sindaco. Si chiude dunque il mandato di Paolo Foti, primo cittadino del Partito Democratico che è rimasto in carica dall’elezione del 9 giugno 2013. Lo stesso Foti, classe 1949, ha deciso di non ricandidarsi perché "in Comune devono entrare persone più giovani con nuove motivazioni ed energie". Sono in 46.622 i votanti ad Avellino, suddivisi in 72 sezioni. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede è previsto subito dopo la chiusura delle votazioni.

Chi sono i candidati

Non potendo contare sulla ricandidatura del sindaco uscente Paolo Foti, il Pd ha deciso di puntare sull’avvocato penalista Nello Pizza. Il 51enne è appoggiato anche dai Popolari e dalle liste "Davvero Avellino", "Insieme Protagonisti", "Avellino Rinasce", "Avellino Democratica" e "Avellino Libera e Protagonist". Il centrosinistra non si presenta unito alle amministrative avellinesi: una parte Dem ha deciso di appoggiare la candidatura di Nadia Arace, sostenuta dalla lista "Si può". Altro candidato appoggiato da una sola lista è Luca Cipriano, ex presidente del teatro Gesualdo e promotore dell'associazione Ossigeno. Per lui il sostegno di "Mai più.

Anche il centrodestra si presenta frazionato: Dino Preziosi, ex manager dell’Air spa, sostenuto da Fratelli d’Italia, è il candidato sindaco della lista "La Svolta inizia da te". Preziosi ha perso il ballottaggio contro Foti nelle ultime elezioni. Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana-Udc e Noi con Avellino schierano invece Sabino Morano, imprenditore che nel suo programma punta sulla sicurezza: videosorveglianza nelle zone più isolate e lotta all’accattonaggio sono tra i punti principali.

Per quanto riguarda il M5s, invece, il candidato prescelto è Vincenzo Ciampi, tributario dell’Agenzia delle entrate. Tra i candidati c’è anche Massimo Passaro, appoggiato dalla lista "Cittadini in Movimento". Infine corre per la poltrona di primo cittadino anche Giuliano Bello candidato di Casapound.

Come si vota

Avellino è un Comune con più di 15mila abitanti, quindi si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procederà al ballottaggio due settimane dopo, il 24 giugno, tra i due più votati.