Governo, Salvini: "Se salta, la frattura è con gli italiani"

"Un rischio di frattura con il Quirinale? L'unico rischio che vedo è un'ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani. Se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento facendo saltare 15 giorni di lavoro e sacrificio, sarei ancora arrabbiato". Nel giorno in cui è ancora stallo sull’esecutivo giallo-verde, il leader della Lega Matteo Salvini conferma la linea della fermezza e spiega che il suo partito ha già fatto "abbastanza passi indietro". "Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani", aggiunge. Il nodo principale rimane la nomina di Paolo Savona al dicastero dell'Economia: Carroccio e M5s sono compatti su questo nome, mentre il Quirinale è scettico (TOTOMINISTRI). Intanto il premier incaricato Giuseppe Conte (CHI È), alla Camera per uscire dall’impasse, assicura: "Stiamo lavorando".

Salvini: rischio di nuova frattura tra palazzi potere e italiani

Il segretario della Lega oggi ha sentito sia Giuseppe Conte sia Luigi Di Maio. "Speriamo - ha aggiunto sui possibili ministri ma senza nominare mai Savona - che nessuno abbia niente da eccepire su nessuno di questi nomi". Ma ha anche precisato: "Per rispetto tanto del presidente del Consiglio quanto del presidente della Repubblica, i nomi li consegno al presidente del Consiglio incaricato per discuterne col presidente della Repubblica". In giornata il leader del Carroccio ha riunito i suoi in un incontro informale in via Bellerio. Mentre stamattina ha risposto sui social alle critiche internazionali delle ultime ore: "Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani", è stata la risposta social di Salvini. E ieri, sempre sulla questione Savona, aveva commentato su Facebook (incassando il "mi piace" di Luigi Di Maio): "Sono davvero arrabbiato".

Salvini a Renzi: "È stato archiviato"

Il segretario leghista è anche tornato su Matteo Renzi: "È stato archiviato dagli italiani. Chi ha devastato l'economia e le banche italiane dovrebbe avere il pudore di tacere". Le parole di Salvini sono una replica alle affermazioni dell'ex segretario del Pd che ha addebitato a lui e a Luigi Di Maio l'aumento dello spread: "Sale ai massimi dal 2013. Non pensate che sia una notizia tecnica perché purtroppo riguarda la nostra vita", ha scritto Renzi su Facebook. Mentre Maurizio Martina, da Twitter, ha attaccato: "State giocando sulla pelle del Paese per i vostri miseri interessi".

"Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani".

NUOVO GOVERNO: TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Nessun video trovato

Data ultima modifica 26 maggio 2018 ore 18:57