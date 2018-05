Lega a Berlusconi: "Permetta intesa con M5s". Gelmini: "Irricevibile"

Con l’ipotesi di un ritorno al voto - a luglio o in autunno - sempre più vicina, e quella meno probabile di un governo neutrale in carica fino a dicembre, gli schieramenti politici tornano a confrontarsi sulle opzioni messe sul tavolo da Sergio Mattarella. Il capogruppo della Lega alla Camera Giancarlo Giorgetti paventa la possibilità di una spaccatura nella coalizione di centrodestra se Silvio Berlusconi decidesse di sostenere un governo neutrale: "Certo, sarebbe un grosso problema. Credo di sì", dice Giorgetti a chi gli chiede se questa eventualità possa segnare la fine dell'alleanza con Forza Italia. "Continuiamo a chiedere a Berlusconi un gesto di responsabilità in modo da permettere la nascita di questo esecutivo", ha aggiunto l'esponente leghista. Ma da Maria Stella Gelmini, capogruppo Forza Italia alla Camera, arriva subito un rifiuto deciso: la proposta di Giorgetti che chiede a Silvio Berlusconi di consentire la nascita di un governo Lega-M5S "è irricevibile", dice Gelmini (LO SPECIALE).

Salvini: "Governo neutrale una presa in giro"

Il leader della Lega Matteo Salvini resta assolutamente contrario al governo neutrale proposto da Mattarella: “Sarebbe una presa in giro”. Da parte sua il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ribadisce ancora una volta l’indisponibilità a un’alleanza con la Lega – dopo l’eventuale voto a luglio - se questa non rompe l’alleanza con Berlusconi



Di Maio: "Salvini ha scelto la restaurazione, ne risponderà agli italiani"



L’aut aut di Salvini è “o governo politico, con onori e oneri, o voto subito”. Secondo il leader della Lega "un governo ‘neutrale’ per fare centinaia di nomine, e assegnare centinaia di poltrone in enti e consigli di amministrazione, senza nessun consenso popolare sarebbe davvero una presa in giro”. Contrario a un governo neutrale anche Di Maio: “Non lo votiamo perché significherebbe portare al governo persone che non hanno una connessione con la popolazione e rischierebbero solo di far quadrare i conti con un effetto simile a quello del governo Monti", dice il capo politico M5s. Di Maio addossa poi la responsabilità dello stallo politico a Salvini: “L'unica cosa che gli ho chiesto è 'staccati da Berlusconi' ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani soprattutto alle prossime elezioni perché se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione alla rivoluzione".

Martina: "Centrodestra e M5s irresponsabili"



Sul fronte del centrosinistra il segretario reggente del Pd Maurizio Martina attacca il centrodestra e il M5s: "Queste ore hanno dimostrato l'irresponsabilità dei presunti vincitori delle elezioni, le forze che ci hanno portato fin qui". Poi rincara la dose: "Ho trovato del tutto irrispettoso nei confronti di Mattarella da parte di Salvini e Di Maio incontrarsi mentre erano in corso le consultazioni e fissare una data per le elezioni”.

