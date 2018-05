Crimi (M5S) a Sky TG24: proposta Salvini arriva in ritardo, valuteremo

"La risposta a Salvini è da valutare ma la sua offerta arriva in ritardo". Così il senatore del M5S Vito Crimi, intervistato su Sky TG24 da Maria Latella, a proposito dell’ipotesi di un governo a tempo con la Lega. "Salvini è credibile? Di quale Salvini stiamo parlando? Perché ogni volta cambia la sua posizione.." aggiunge Crimi. Quanto alle condizioni per un'intesa, "noi le abbiamo poste da tempo: ci sediamo ad un tavolo e discutiamo di temi per cittadini, ma discutono Luigi Di Maio e Salvini. Punto. Senza terzi incomodi". "La nostra unica condizione era il no a Berlusconi" ricorda (L'INTERVISTA INTEGRALE).

Crimi esclude anche un governo tecnico: "A un governo tecnico diciamo no e anche Salvini ha detto no", per questo oggi "un governo tecnico non è possibile farlo”, "non avrebbe la fiducia del Parlamento”. Un "governo tecnico non è in discussione. Se non c’è una soluzione politica" "si va al voto".