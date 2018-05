"Colf in nero", compagna di Fico: "Verità cercate per terra da maiali"

"Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti", scrive così su Facebook Yvonne De Rosa, compagna del presidente della Camera Roberto Fico, citando il "Cirano" di Guccini. Il riferimento (mai esplicitato dalla donna) intravisto da molti utenti che hanno commentato il post, è al caso sollevato nei giorni scorsi dalle "Iene". Un servizio della trasmissione ha mostrato una signora di nome Imma che lavorerebbe da anni come colf e babysitter con retribuzione in nero, nella casa di Napoli della De Rosa. Il post di Yvonne De Rosa non è più visibile (già un paio d'ore dopo la sua pubblicazione) su Facebook ma la stessa frase è ancora presente sul suo profilo Twitter.

Il caso

Nel servizio il giornalista chiede a Fico informazioni sulla collaboratrice domestica in servizio nella casa dove vive Yvonne. Il presidente della Camera afferma di avere un'unica colf "assunta con regolare contratto" nell’abitazione romana. Nel video fatto con telecamera nascosta che gli viene mostrato, Fico riconosce la signora Imma e non esita a definirla come "una vicina di casa e una cara amica" della sua compagna. Però la stessa donna, ignara di essere ripresa, dice di lavorare da diversi anni come babysitter nella casa e di essere assunta con regolare contratto perché "loro ci tengono molto a queste cose".

Versioni contrastanti

Le versioni fornite dalla donna e da Fico sono contrastanti fra loro. Nelle scorse ore il presidente della Camera ha incaricato l'avvocato Annalisa Stile di valutare eventuali querele per diffamazione a mezzo stampa. "Il presidente della Camera non è, né è mai stato, datore di lavoro della signora Imma", spiega in una nota la legale, sottolineando poi che Fico "risiede a Napoli, ma a casa propria nel quartiere Posillipo e non nella casa della signora Yvonne".