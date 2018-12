Pd, Chiamparino a Sky TG24: "Da Renzi mi aspetto un passo di lato"

"Ho sempre sostenuto Renzi e l’ho fatto anche quando non ero del tutto convinto di quello che faceva, mi riferisco al dopo-referendum. Adesso è il momento di un passo di lato e non è che Matteo Renzio non possa continuare a essere una risorsa per il Pd e il Centrosinistra. Trovo ingeneroso questo tiro al bersaglio contro di lui". Così il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, rispondendo all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24 in vista della direzione del Pd di lunedì. Insieme a lui è stato ospite il politologo Ilvo Diamanti (L'INTERVISTA).

Segreteria Pd, Chiamparino: "Non mi candido a fare il numero uno"

"La priorità assoluta per il Pd è una: serve una guida collegiale e unitaria del partito. Deve essere l'impegno della prossima direzione - ha spiegato Chiamparino ospite di Sky Tg24 - Ho letto sui giornali che Martina potrebbe essere una delle persone a guidare il Pd, se fosse così io dico sì. Attorno a Maurizio Martina mi auguro che ci possa essere un gruppo che garantisca unità e collegialità. La divisione dei gruppi dirigenti e del partito ha contribuito a disgregare la nostre unità politica". Su una possibile candidatura alla segreteria, Chiamparino ha detto: "Non mi candido a fare il numero uno, ma se si tratta di dare una mano in questa fase lo faccio. A patto che ci sia un gruppo unitario e collegiale".

“Alla prossima assemblea dobbiamo ricostituire una comunità politica”

“Bisogna andare all’assemblea con un documento – ha detto Sergio Chiamparino - che consenta di dire ‘c’è una persona che interpreta meglio questa esigenza di ricostituzione di una comunità politica’. Tutto questo deve essere fatto da qui ad aprile”. Chi le sembra più attrezzato come prossimo segretario tra Nicola Zingaretti, Graziano Delrio o Carlo Calenda? “Sono tutte persone che stimo per ragioni diverse, non mi pronuncio. Zingaretti ha dimostrato che ogni elezione ha una storia a sé visto che molti voti non andati al Pd sono andati a lui. Ma potrebbe essere un ottimo candidato anche Delrio. Calenda ha smentito di volersi candidare, ma per come ha agito sulla vicenda Embraco posso solo dire chapeau”.

“Riaccogliere Bersani, Grasso e D’Alema? Perché no”

“Riaccoglierebbe nel Pd Bersani, D’Alema, Pietro Grasso?” ha chiesto Maria Latella a Sergio Chiamparino. “In quell’idea di ricostruzione dell’idea politica – ha risposto il Presidente della Regione Piemonte - occorre riaprire un confronto con tutto il Centrosinistra”. Su un maggiore coinvolgimento di Walter Veltroni, Chiamparino si è detto favorevole ribadendo che “una collaborazione per ricostituire un’identità e un perimetro comune del partito è uno straordinario segale per la nostra comunità politica”. Insieme a Chiamparino, all’Intervista di Maria Latella, era presente il politologo Ilvo Diamanti che analizzando gli ultimi risultati elettorali ha affermato che “l populismo è una componente quasi sostitutiva delle nostre democrazie. Abbiamo populismi che pesano molto in Francia, Germania, Spagna. E non sono soltanto di destra”.

Olimpiadi 2026, Chiamparino: "Ipotesi candidatura di Torino è positiva"

“Considero positiva la dichiarazione di Grillo sulla candidatura di Torino alle prossime Olimpiadi invernali del 2026 – ha detto Sergio Chiamparino - Con l’Appendino ho un rapporto istituzionale che per adesso funziona bene. Ci sono temi su cui abbiamo opinioni diverse e contrastanti, come per esempio la Tav. Fra chi ha responsabilità pubbliche deve prevalere il rapporto istituzionale. Io sono pagato per fare gli interessi dei cittadini piemontesi qualunque cosa votino”.