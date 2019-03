SEGUI IL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 4 marzo, a partire dalle 22:30, andrà in onda su Sky TG24 HD lo speciale di "Italia 18" sulle elezioni politiche, una maratona di oltre 24 ore che si concluderà alla mezzanotte del 5 marzo, con dati in tempo reale, aggiornamenti e dichiarazioni a caldo dei protagonisti.

Il racconto elettorale sarà arricchito da rappresentazioni grafiche in realtà aumentata, con una ricostruzione tridimensionale degli emicicli, in cui saranno simulati tutti gli scenari di Camera e Senato e le possibili alleanze.

Attraverso il DigiWall, un grande schermo di 140 pollici per gli aggiornamenti cross mediali, saranno proposti, invece, tutti i numeri sull'affluenza, le elaborazioni disponibili e i dati reali, parziali e poi definitivi.

Ci saranno, infine, 18 postazioni live dai luoghi chiave di queste elezioni: dal Viminale, ai quartieri generali dei partiti, passando per le principali città al voto.

In campo anche il sito con aggiornamenti, liveblog, foto e video, ma soprattutto tutti i dati dello spoglio in tempo reale, una mappa interattiva con i collegi uninominali e un emiciclo interattivo che consentirà agli utenti di visualizzare le maggioranze possibili selezionando i singoli partiti.



Gli ospiti in studio

Anche in questa occasione, Sky TG24 ha deciso di rinunciare all'utilizzo degli Exit Poll, le dichiarazioni di voto raccolte all'uscita dei seggi, in quando hanno manifestato, in precedenti occasioni, limiti sulle previsioni del reale esito elettorale.

La testata proporrà, sin dalla chiusura delle urne, analisi e valutazioni su tutte le rilevazioni disponibili, nonché elaborazioni basate su voti reali, a cura di Quorum. I

In collaborazione con l'istituto di ricerca, sarà proposto anche il "Decision Desk", che analizzerà l'andamento degli scrutini. Studiando l'andamento del voto e la sua distribuzione geografica, la provenienza dei risultati e il raffronto con le elezioni passate, il Decision Desk sarà in grado, quando la solidità statistica dei risultati sarà acquisita, di individuare e anticipare gli esiti dello scrutinio durante lo spoglio.

A commentare in tempo reale i risultati elettorali saranno presenti in studio esponenti politici, direttori di testata, editorialisti e notisti, per commenti, reazioni, analisi e scenari futuri. Tra questi: Maurizio Belpietro, Virman Cusenza, Roberto D'Alimonte, Luciano Fontana, Peter Gomez, Maria Latella, Pierluigi Magnaschi, Maurizio Molinari, Angelo Panebianco, Norma Rangeri, Pietro Senaldi, Luca Sofri, Marco Tarquinio.

Elezioni social

Approfondimenti anche sui canali social di Sky TG24: Facebook, Twitter e Instagram attraverso l’hashtag #SkyElezioni. Previsti anche live tweeting dei risultati e dirette Facebook live dal backstage di “Italia 18” e dai comitati elettorali.