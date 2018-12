Renzi imita Berlusconi: la risposta del leader di Forza Italia

"Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, quest'altro, quest'altro, non faremo, però... perbacco... Scusatemi, ho perso la memoria". Con queste poche battute, improvvisate durante Italia 18, approfondimento politico di Sky TG24, Silvio Berlusconi ha replicato all'imitazione che il segretario del Pd Matteo Renzi gli aveva dedicato dal palco di Coldiretti. Durante la trasmissione, Berlusconi ha anche commentato l'ondata di ironia che gli viene dedicata sul web, dicendo di essere la "persona più adatta per dare risposte più ampie". Berlusconi a Italia 18: Tajani premier? È un uomo giusto, lo dirà lui

L'imitazione di Renzi

Matteo Renzi aveva iniziato il suo intervento sul palco Coldiretti, imitando Silvio Berlusconi: "Mi ero preparato un discorso diverso - ha esordito - volevo dirvi 'quando ero giovane anch'io ho fatto il contadino… ho fatto la guerra…', però ho visto che questo c'è qualcuno più bravo di me a farlo". Nel corso del suo intervento il segretario Pd ha più volte punzecchiato Berlusconi, con battute come: "L'expertise su come trascorrere la serata è di qualcun altro…".