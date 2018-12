Elezioni 2018, Di Maio vs Berlusconi: la sfida è anche su Twitter

C'erano una volta manifesti elettorali, in particolare i cosiddetti 6x3 introdotti nella comunicazione politica proprio da Silvio Berlusconi. Oggi, complice anche la penuria di risorse dei partiti, buona parte degli spazi dedicati alla comunicazione politica non sono stati assegnati. I messaggi elettorali in vista del voto sembrano essersi spostati altrove. Anche perché, come ci racconta questa infografica di Statista elaborata sui dati della Reuters, i social network sono sempre più spesso utilizzati come strumento per informarsi (questi i dati sull'Italia del 2017).

I temi più discussi su Facebook

Di Maio ha più follower di Berlusconi

Dopo aver analizzato la comunicazione elettorale su Facebook (parte 1 - parte 2), diamo un occhio a Twitter, analizzando l'attività di Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Il candidato pentastellato ha molti più follower rispetto all'ex presidente del Consiglio (281mila follower contro 25mila). Una differenza, questa, che si spiega anche con il fatto che Di Maio è attivo sul social network dal 2009, mentre Silvio Berlusconi solo dalla fine dell'anno scorso. Attenzione però: come ha dimostrato una ricerca elaborata dal Cnr di Pisa, una parte dei follower su Twitter è inattiva (non usa il social da diverso tempo) mentre un'altra parte - che oscilla tra il 3% e il 16% - è fake.

Berlusconi più attivo di Di Maio ma ha meno interazioni

Berlusconi e il suo staff, in queste settimane, sono molto più attivi di quanto sia Di Maio. Sono 149 i suoi tweet degli ultimi sette giorni rispetto ai 23 di Di Maio. Tweet che però non generano le stesse interazioni del candidato pentastellato. Tra retweet e like, Di Maio infatti doppia Berlusconi (34.400 contro 18mila).