Qual è il ruolo del Parlamento nella formazione del governo?

Le consultazioni vengono fatte perché poi saranno i gruppi presenti in Parlamento a votare o meno la fiducia al Governo. L’incarico di formarlo è assegnato dal Presidente della Repubblica dopo un lavoro di ascolto, mediazione e di conteggio dei numeri: le consultazioni, appunto. Non è detto che sia sufficiente un giro di incontri, soprattutto nel caso in cui le elezioni non abbiano indicato una chiara maggioranza di governo. L’obiettivo del Quirinale - laddove possibile - resta sempre quello di dare un Governo stabile al Paese.

Quando inizia l’attività del Parlamento e che strumenti possiede?

approfondimento

Presidente del Senato, cosa fa: funzioni e compiti

Una volta insediato e dopo aver votato la fiducia, il Parlamento inizia la sua attività di indirizzo. Ci sarà una maggioranza che sostiene l’esecutivo e un'opposizione (o più di una). Tra gli strumenti in suo possesso ci sono ordini del giorno e mozioni, con le quali dà le sue indicazioni. Inoltre, il Parlamento può disporre poi di interpellanze e interrogazioni con le quali chiede spiegazioni, sempre al governo, e informazioni sulla sua attività. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti: la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell'argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l'assemblea. L'interrogante può replicare per dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene per iscritto. Se l'interpellante non è soddisfatto della risposta, può presentare una mozione e promuovere una discussione.