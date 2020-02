Sindacati, situazione sanità è critica

"La situazione della sanità umbra è critica. I lavoratori non ce la fanno più, ma i tanti problemi che avevamo segnalato ad ottobre, aprendo la vertenza regionale, sono ancora tutti lì. È tutto fermo": a denunciarlo sono stati i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, riuniti in assemblea con le delegate e i delegati delle varie aziende sanitarie, presso l'ospedale di Pantalla. "Alle ormai ben note carenze di personale - hanno sottolineato - si aggiunge il blocco totale della contrattazione integrativa e il nulla di fatto sulla stabilizzazione dei precari".

"Ormai - hanno testimoniato nei loro interventi i delegati, secondo quanto si legge in un comunicato congiunto - cominciano a mancare in alcuni importanti presidi ospedalieri anche strumenti e materiali sanitari basilari, come il gel per le ecografie, per non parlare della manutenzione ordinaria, assolutamente carente".