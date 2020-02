Minacce ragazzo con coltello per rapina

Un diciassettenne è stato minacciato con un coltello nel corso di una rapina compiuta nell'abitazione dove vive con la famiglia alla periferia di Terni. L'episodio, sul quale sono in corso indagini della polizia, è riportato dal Messaggero sulle pagine locali.

Il ragazzo era solo in casa in quel momento e stava studiando. I due malviventi quando se lo sono trovati di fronte lo hanno minacciato con il coltello per poi impossessarsi di alcuni preziosi e fuggire. Gli investigatori ipotizzano che possa essersi trattato di un tentativo di furto trasformatosi in rapina in quanto chi lo ha compiuto probabilmente riteneva che l'abitazione fosse vuota in quel momento.

Quando i malviventi si sono allontanati il ragazzo ha chiamato il padre e dato l'allarme al 113.