Vincoli "ostacolo" per ricostruzione

Più personale per gli uffici e una semplificazione normativa che "consenta di mettere in moto una ricostruzione finora legata da vincoli e normative che finiscono per essere il primo e più grande ostacolo" sono stati chiesti da sindaci e professionisti dell'area del terremoto del 2016 nel corso delle audizioni svolte a Norcia dalla seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini. Iniziativa che ha l'obiettivo di fare il punto sulla ricostruzione.

Secondo i partecipanti "deve essere snellita fortemente la fase della rendicontazione per non rimanere indietro, come è attualmente, con i pagamenti". Da affrontare anche - è stato detto - il problema dello smaltimento delle macerie. Chiesto poi "un tavolo permanente che possa farsi carico delle molteplici criticità della ricostruzione".