Nuovo bando Fondazione Cassa Perugia

"Cambio rotta. Percorsi di contrasto alla devianza minorile" è il nuovo bando promosso dall'impresa sociale Con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri - tra cui quella Cassa di Risparmio di Perugia - il Forum nazionale del Terzo settore e il Governo. Presentato oggi presso la sede della Fondazione perugina, mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori tra 10 e 17 anni di età segnalati dall'autorità giudiziaria e già in carico agli Uffici di servizio sociale, in particolare per reati di gruppo, oppure in uscita da procedimenti penali o amministrativi.

"Dal 2016 - spiega il segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fabrizio Stazi - abbiamo aderito al Fondo, confermando la nostra partecipazione negli anni in quanto riteniamo che rappresenti una straordinaria innovazione nel panorama sociale italiano".