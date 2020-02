Arrestato da polizia a parco con hascisc

E' stato sorpreso dalla polizia al parco, nella zona di San Sisto, con poco meno di mezz'etto di hascisc un ventiquattrenne che è stato così arrestato.

La volante è intervenuta in seguito a una segnalazione di alcuni movimenti sospetti pervenuta da parte di alcuni cittadini in un'area verde antistante un centro commerciale. I poliziotti hanno così trovato due giovani seduti su una panchina e uno di questi è stato notato - riferisce la Questura - mentre cercava di occultare quattro involucri in cellophane che risultavano contenere hascisc. Sottoposto un più approfondito controllo, la polizia glie ne ha sequestrati altri 18 involucri con la stessa droga all'interno di un calzino e custoditi in una tasca del giubbotto (per 49 grammi in totale). Il giovane è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.