Lega, suppletive Umbria partita per Governo

E' una "partita anche per riconquistare il Governo del Paese" quella legata alla candidatura di Valeria Alessandrini, esponente della Lega sostenuta pure da Fratelli d'Italia e Forza Italia, alle elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria due del Senato in programma l'8 marzo. Lo ha sottolineato il segretario umbro del carroccio Virginio Caparvi in occasione della conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Foligno. Presenti i vertici della coalizione.

Il nuovo voto nel collegio Umbria due del Senato e' stato indetto dopo le dimissioni di Donatella Tesei, eletta presidente della Regione. Caparvi si è soffermato sui possibili effetti nazionali del voto in Umbria. "Questo Governo, pericoloso - ha detto -, si tiene in piedi per cinque senatori e quindi è non possiamo permetterci di regalargli nulla".

Tesei ha quindi spiegato di avere "condiviso la candidatura".



Data ultima modifica 15 febbraio 2020 ore 16:08