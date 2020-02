Giovane arrestato per rapina a minorenne

Un diciannovenne, cittadino italiano di origini marocchine, è stato arrestato dalla squadra volante di Terni in quanto ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un diciassettenne del posto.

In base a quanto riferisce la Questura il giovane, dopo avere minacciato l'altro ragazzo di non ben precisate ritorsioni, ha preso il suo portafoglio impossessandosi delle poche decine di euro contenute. Il fatto è avvenuto di sera nelle vie del centro cittadino. La volante, intervenuta immediatamente, ha rintracciato il giovane con ancora la refurtiva, mentre stava aspettando l'autobus per tornare a casa.

Il giudice ha convalidato l'arresto rimettendo in libertà il diciannovenne applicando la misura cautelare dell'obbligo di presentazione in questura.