Comitato Norcia scrive a vescovo

Il comitato Rinascita Norcia ha scritto al vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons.

Renato Boccardo, per chiedere spiegazioni in merito alla "incompleta messa in sicurezza della chiesa di Santa Scolastica". Lettera spedita in occasione e delle celebrazioni della patrona di Norcia.

"Il celere intervento di consolidamento portato a termine dopo il terremoto è risultato incompleto visto che non ha interessato il soffitto ligneo e la sua messa in sicurezza, lavoro che invece avrebbe reso agibile la struttura", hanno sottolineato i membri del comitato. "Ci sfugge il motivo di questa esecuzione parziale che rende ancora inutilizzabile una delle poche chiese rimaste in piedi a Norcia", hanno sottolineato.