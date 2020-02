Carabinieri sequestrano quasi due chili di cocaina

Quasi due chili di cocaina divisi in 178 involucri di cellophane sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Perugia nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di tre albanesi. Questi hanno 41, 43 e 27 anni, i primi due risultati con precedenti di polizia e l'altro incensurato.

I militari si sono insospettiti per alcuni spostamenti considerati anomali da parte dei tre a bordo di una Volvo e una Volkswagen. Li hanno così pedinati e poi perquisiti recuperando - riferisce l'Arma - materiale per confezionare la droga e 895 euro in contanti. Sono stati quindi controllati i domicili e i garage in uso agli albanesi, a Castel del Piano di Perugia e a Corciano. I carabinieri hanno così sequestrato la cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, cinque telefoni cellulari e mille 530 euro, ritenuti provento di attività illecita.