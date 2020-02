Avvocato Gentile presidente Penelope

L'avvocato Nicodemo Gentile è il nuovo presidente nazionale dell'associazione Penelope, nata con l'obiettivo di dare sostegno a partenti e amici delle persone scomparse. Originario della Calabria, da anni vive in Umbria e fa parte del Foro di Perugia.

L'avvocato Gentile è socio volontario dell'associazione dal 2010 e per due anni ha presieduto la sezione toscana di Penelope.

"In Italia, ogni anno scompaiono migliaia di persone - si ricorda sul sito della onlus -, di queste, la maggior parte viene ritrovata, viva o morta. Di altri si perdono le tracce, per anni o per sempre. Non si saprà mai che fine ha fatto la loro vita e la loro storia. Penelope nasce dall'esigenza di dare sostegno a coloro che si trovano a vivere la scomparsa di una persona cara". L'attività prevede il sostegno psicologico e legale, l'interlocuzione con le Istituzioni, la formulazione di proposte o modifiche di legge, la gestione dell'archivio scomparsi e la realizzazione di attività di promozione e formazione.