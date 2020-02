Squarta, bene 5 mln per i cammini

"Soddisfazione per l'approvazione della mozione riguardante la valorizzazione dei cammini dell'Umbria ma soprattutto per lo stanziamento lampo di cinque milioni di euro" viene espressa dal presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta primo firmatario dell'atto.

"Attraverso queste azioni - dice - il Governo di centrodestra dimostra di aver individuato in tempi rapidi soluzioni che in precedenza nessuno, verrebbe da chiedersi perché, aveva mai adottato. Questa è la strada giusta per moltiplicare il numero dei turisti nella nostra regione".

"Un grazie particolare - afferma Squarta - va all'assessore Paola Agabiti che in tempi record ha individuato risorse ministeriali da destinare all'incentivazione e all'utilizzo dei percorsi umbri per itinerari a piedi, in bicicletta e a cavallo, oltre che alle manutenzioni".

Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia in questa fase, insieme ad una massiccia campagna di comunicazione, è necessario promuovere azioni pratiche per il rilancio dei percorsi.