Arriva il "Vocabolario sentimentale"

Si intitola "Vocabolario sentimentale. Le parole che non ti ho detto" il romanzo semi-autobiografico e illustrato di Martina Lorusso, in arte Momusso, edito da Giunti.

Si tratta - spiega la stessa autrice - di un percorso emotivo in cinque fasi. Che spazia tra mancanza, tristezza, speranza, coraggio e amore. "Vocabolario sentimentale - scrive Martina Lorusso sulla copertina - nasce un giorno di fine agosto, da una pagina di diario scritta durante un viaggio in treno. Nasce da emozioni diventate troppo forti e ingombranti per non trovare espressione. Nasce dalla storia di un amore finito che si traduce nelle parole di questo speciale vocabolario".

Momusso è una giovanissima grafica e illustratrice di Terni trapiantata da anni a Milano dopo avere vissuto in altre città del nord Italia.