Preoccupazione per il sistema bancario

La Fabi regionale (Federazione autonoma bancari italiani) esprime "forte preoccupazione per la situazione che si sta venendo a creare nel sistema bancario umbro. In particolare - spiega in una nota - come sindacato più rappresentativo del settore bancario siamo allarmati per l'annunciata chiusura di alcuni sportelli bancari (a Perugia e Spoleto) da parte del Gruppo Intesa San Paolo che ha deciso di procedere con la riorganizzazione del modello di servizio della Rete. E lo siamo altrettanto per quanto scritto nel piano di Unicredit con cui si è annunciato la chiusura di 450 filiali in tutto il territorio nazionale e di sicuro saranno colpiti sportelli anche in Umbria".

"Questi - osserva la Fabi - sono gli ultimi atti di una serie di chiusure di sportelli attuati da diversi istituti di credito presenti sul nostro territorio. Dal 2010 al 2018 sono state chiuse 150 filiali in Umbria (fonte Banca d'Italia), pari al 25,18%".