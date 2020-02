Ambulatorio della solidarietà a Perugia

Rilanciare l'attività dell'Ambulatorio della solidarietà per pazienti indigenti che ha iniziato ad operare di recente, con già una trentina di pazienti seguiti, grazie anche all'avvio della campagna "Ho bisogno di te" rivolta a medici specialisti disposti ad offrire un'ora del proprio tempo libero e della loro professionalità. L'iniziativa clinico-assistenziale, presentata nel palazzo arcivescovile, è tra quelle promosse a Perugia in occasione della "Giornata del malato" che la Chiesa celebra nel mondo l'11 febbraio, festa liturgica della Madonna di Lourdes, come ha ricordato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve.

"Un piccolo sogno che siamo riusciti a realizzare" ha commentato Bassetti per poi aggiungere: "Pensiamo così di dare una mano a tante persone che mettono a rischio la loro salute non avvicinandosi più alle prestazioni mediche perché dicono che devono scegliere se mangiare o spendere i soldi per curarsi".



