Mika a Umbria Jazz, biglietti da martedì

(ANSA) - PERUGIA, 10 FEB - Saranno disponibili da martedì 11 febbraio i biglietti per il concerto a Perugia di Mika che, dopo aver fatto registrare il picco d'ascolto più alto della terza serata del Festival di Sanremo 2020 con il 60.9% di share, sarà a Umbria Jazz, il 15 luglio.

Si è conclusa da poco la sua tournée invernale - 12 concerti nei palazzetti dello sport, impresa nella quale mai nessun artista internazionale era riuscito - e già si lavora per preparare l'estate live.

Il "Revelation Tour", prodotto in Italia dalla Barley Arts, farà quindi tappa a Perugia: lo conferma oggi Umbria Jazz in una nota dopo che lo stesso artista lo aveva annunciato giovedì, ospite del Festival di Sanremo.

I biglietti saranno disponibili da martedì alle ore 10 su https://www.umbriajazz.it/tickets/ Il tour di Mika è stato caratterizzato dall'introduzione del biglietto nominale, uno strumento per combattere il "secondary ticketing".