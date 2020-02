In Italia da 1 mese sorpreso a spacciare

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 8 FEB - Un albanese di 21 anni è stato arrestato a Bastia Umbra dai carabinieri poiché, nonostante fosse in Italia da meno di un mese, aveva reperito un vasto giro di clienti ai quali giornalmente cedeva dosi di cocaina, peraltro - spiegano i militari - di buona qualità.

Grazie alle segnalazioni dei cittadini, dopo ripetuti servizi di appostamento, i carabinieri sono riusciti ad individuarlo - riferiscono i militari - dopo l'ennesima cessione di una dose di cocaina ad un cliente.

Immediatamente fermati sia il cliente che lo spacciatore, il primo è stato trovato in possesso della cocaina appena acquistata e quindi segnalato all'Ufficio territoriale del governo quale assuntore di stupefacenti, mentre il secondo è stato tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio di cocaina. L'albanese è stato trovato in possesso di altre 10 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio e di una rilevante somma di denaro ritenuta provento dell'attività illecita.