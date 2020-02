Mons. Boccardo, ricostruzione è ferma

"Abbiamo oltre 300 chiese danneggiate, ma la ricostruzione è completamente ferma e questo, purtroppo, vale anche per gli altri edifici": è l'allarme lanciato dal vescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, nell'incontro con i giornalisti per San Francesco di Sales.

Il presule si è detto "molto preoccupato per l'ennesimo avvicendamento che si profila alla strutturare commissariale per la ricostruzione", visto il mandando scaduto dell'attuale commissario Piero Farabollini. "Rischia di allungare ulteriormente i tempi", ha evidenziato. Boccardo ha inoltre illustrato lo stato della situazione della Basilica di San Benedetto e della concattedrale Santa Maria Argentea di Norcia.

"I lavori di svuotamento delle macerie nella prima - ha detto - si sono di nuovo bloccati per via dei contratti scaduti, mentre per Santa Maria non si può procedere alla ricostruzione perché mancano le linee di indirizzo".