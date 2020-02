Melasecche, rilancio Ateneo a Terni

"Abbiamo avviato un percorso proficuo, in un clima di ampia collaborazione, che dà seguito, con la massima concretezza, all'impegno sottoscritto fra l'Università di Perugia e la Regione nel memorandum firmato dalla presidente Donatella Tesei e dal rettore, Maurizio Oliviero": così l'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche ha commentato il primo sopralluogo svolto a Terni, al complesso dedicato al corso di laurea in Ingegneria Industriale.

Anche in rappresentanza dell'assessore all'istruzione, Paola Agabiti, impegnata in una riunione.

All'incontro erano presenti il delegato del rettore, Stefano Brancorsini, e il sindaco di Terni, Leonardo Latini.

La visita ha riguardato anche i laboratori la cui attività, all'avanguardia con numerose collaborazioni interuniversitarie nazionali ed internazionali - sottolinea la Regione -, è stata illustrata dai vari docenti che hanno ricordato come sia "altissimo" il tasso di occupazione di questi laureati, richiesti da industrie e centri di ricerca.