'Malato dopo Cina' ma scherza,denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 6 FEB - Un uomo di 50 anni, della zona di Spoleto, è stato denunciato dai carabinieri per procurato allarme, dopo avere dichiarato "per scherzo" - mentre si trovava in ospedale per alcune analisi - di essere appena tornato dalla Cina con l'influenza.

Le sue parole hanno infatti fatto scattare all'ospedale di Spoleto i protocolli sanitari previsti per il coronavirus, anche in considerazione del fatto che l'uomo aveva una leggera febbre.

Sarebbe stato lo stesso cinquantenne, poco dopo, ad ammettere che si trattava di uno scherzo.

Anche secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti su segnalazione del nosocomio, le prime dichiarazioni dell'uomo ai sanitari non corrispondevano a verità. E' stato fra l'altro scoperto che il cinquantenne non è mai stato in Cina.