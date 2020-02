Squarta sollecita legge sprechi alimenti

Il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, in occasione della 'Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare' sollecita "chiarimenti sui tempi di applicazione della legge regionale per la promozione delle attività di donazione e distribuzione di cibo per fini di solidarietà sociale'". Ricorda poi di avere chiesto, nelle scorse settimane, l'attivazione del Comitato per il controllo e la valutazione proprio per "verificare la corretta attuazione della legge, istituita per combattere gli sprechi alimentari stabilendo la distribuzione di alimenti, farmaci e altri beni prossimi alla scadenza, ma ancora utilizzabili per scopi sociali".

Squarta ricorda che nella precedente legislatura ci si è "impegnati per approvare una legge utile a salvare cibi e pasti". "L'obiettivo - conclude il presidente dell'Assemblea - è quello di limitare gli sprechi per aiutare le persone meno fortunate".