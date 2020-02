Corso su redazione atti per appalti p.a.

La corretta redazione degli atti per la gestione delle gare di appalto e delle procedure di affidamento sottosoglia è stata al centro del seminario proposto da Alberto Naticchioni, amministratore unico nonché responsabile scientifico della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

"Siamo di fronte - ha detto Naticchioni - ad una disciplina di estremo interesse e complessità per le pubbliche amministrazioni. La Scuola umbra proporrà nuovi approfondimenti in materia di applicazione del Codice dei contratti pubblici, in attesa del nuovo regolamento di cui tanto si parla. Le attività formative saranno programmate nei prossimi mesi".

Il corso, ospitato a Villa umbra, ha registrato 140 iscritti tra responsabili e addetti ai Servizi contratti, appalti, lavori pubblici ed economato, responsabili unici del procedimento provenienti da Umbria e Marche. Relatore della giornata formativa: Alberto Barbiero, esperto in materia di appalti e servizi pubblici locali, formatore, collaboratore del Sole 24 Ore.