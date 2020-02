Gabrielli a Giornata amore per Tricolore

Roma, riapre parzialmente la metropolitana Barberini. FOTO

Chiusa dalla scorsa primavera per la revisione delle scale mobili, torna in funzione, ma solo in uscita, dopo 10 mesi di lavori. Alcuni senatori del Pd lamentano la lunghezza dei tempi: "In Cina fanno un ospedale in 10 giorni. È un paradosso"