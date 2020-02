Nessun problema scuole per coronavirus

Nelle scuole umbre "non è stato registrato alcun problema per le questioni legate al coronavirus": a dirlo all'ANSA è Antonella Iunti, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale. "Al momento non sono emerse nemmeno particolari preoccupazioni da parte dei genitori degli studenti che frequentano, a tutti i livelli, le scuole umbre" ha spiegato ancora.

"Tutti gli istituti, già prima delle circolari del ministero della Salute e di quello della Pubblica istruzione - ha proseguito Iunti -, si sono attivati per ricordare agli alunni le precauzioni necessarie da adottare come è previsto dal protocollo in questi casi". La dirigente ha poi sottolineato come "sia necessario adottare grandi attenzioni igieniche".

"Anche se - ha aggiunto - è bene ricordare che siamo in un quadro precauzionale e assolutamente ordinario".