Fake news su medico ospedale di Perugia

L'azienda ospedaliera di Perugia prende posizione - dopo numerose segnalazioni giunte alla direzione generale - riguardo ad una presunta "ingannevole pubblicità proposta da un soggetto che si attribuisce la responsabilità della struttura di chirurgia vascolare del Santa Maria della Misericordia", e comunica che "sono state avviate iniziative di diffida e di segnalazione alle competenti autorità a tutela dell'immagine dei professionisti che operano in quella struttura". In un comunicato dell'ospedale, il direttore della struttura di chirurgia vascolare, dottor Massimo Lenti dichiara: "Sul web è apparsa una nota riferita al Dottor Paolo Rossetti che si presenta come neurochirurgo, professore, dottore emerito e capo della chirurgia vascolare di Perugia. Mi preme far notare come tale soggetto non faccia parte della nostra equipe, sottolineo inoltre come il dott. Rossetti non abbia mai lavorato presso la struttura chi mi onoro di dirigere".