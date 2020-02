Arrestata per spaccio eroina e cocaina

Senza reddito e dunque beneficiaria di quello di cittadinanza, in realtà è risultata dedita ad una "intensa attività di spaccio", secondo gli investigatori, una cinquantaduenne di Terni arrestata dalla guardia di finanza in esecuzione ad un'ordinanza di custodia in carcere. Eroina e cocaina la droga che la donna avrebbe immesso sul mercato.

A lei - riferisce la gdf - i finanziari sono giunti nell'ambito un'articolata attività d'indagine avviata dopo che, lo scorso ottobre, la cinquantaduenne (già inquisita in passato) era stata denunciata sempre per spaccio. Da lì sono stati avviati approfondimenti, anche attraverso attività tecniche telefoniche, che hanno portato alla luce - secondo le fiamme gialle - una fitta rete di acquirenti collegati alla donna. Dopo l'arresto gli approfondimenti hanno permesso di scoprire che la donna, non dichiarando alcun reddito al fisco, percepiva il reddito di cittadinanza. E' stata quindi inoltrata segnalazione alle autorità per la revoca.