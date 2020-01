Umbertide ricorda Donato Fezzuoglio

Umbertide ha ricordato a 14 anni dalla sua morte Donato Fezzuoglio, l'appuntato dei carabinieri medaglia d'oro al valor militare, che perse la vita il 30 gennaio 2006 nel tentativo di sventare una rapina ai danni del Monte dei Paschi di Siena in via Andreani.

La cerimonia è iniziata con la deposizione delle corone di alloro alla lapide eretta nel luogo in cui il militare fu colpito a morte, dove autorità militari e civili, studenti e cittadini si sono stretti intorno al dolore della vedova, Emanuela Becchetti e del figlio.

"Quattordici anni fa - ha detto il sindaco Luca Carizia - con l'estremo sacrificio di Donato Fezzuoglio, caduto eroicamente per proteggere la sua città da una banda criminale, Umbertide viveva uno dei giorni più drammatici della sua storia. Colgo l'occasione quindi per ringraziare pubblicamente tutte le forze dell'ordine".