Quasi 7 mila ore solidarietà donate Ast

(ANSA) - TERNI, 30 GEN - E' stata massiccia, da parte dei lavoratori dell'Ast di Terni, la risposta all'iniziativa di solidarietà promossa a fine ottobre da azienda e sindacati per aiutare un dipendente della stessa acciaieria costretto ad assentarsi dal lavoro per assistere il figlio minorenne malato, ma rimasto privo di ferie o permessi retribuiti. Sono state infatti 6 mila 925 le ore complessive donate all'uomo dai colleghi, 6 mila 371 di permessi annui retribuiti e 554 di ferie. Confluiranno nella banca ore solidali appositamente creata.

A comunicarlo è stata l'azienda alle rsu. "Si tratta di un grande successo - commentano in una nota le stesse rsu -, ottenuto dalla solidarietà dei lavoratori di Ast, che nel momento del bisogno si sono stretti intorno al nostro collega in difficoltà e a chi purtroppo ne potrebbe avere bisogno in futuro". (ANSA).