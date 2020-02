A Terni Terre San Valentino festival

Mostra del cioccolato, videoproiezioni, spettacoli, villaggio del gusto, musica e laboratori: sono alcune delle attrazioni in programma dal 13 al 16 febbraio a Terni in occasione della seconda edizione di 'Terre di San Valentino Festival', kermesse promossa dalla Camera di commercio, in collaborazione con Comune e Fondazione Carit, e realizzata dall'associazione 'Città da vivere'.

Non solo sapori, ma anche sport, arte e folklore i protagonisti della manifestazione, che comunque dedicherà ampio spazio a percorsi di degustazione e laboratori dedicati a tutte le eccellenze enogastronomiche tipiche del territorio. I Cooking live show, con l'Associazione provinciale cuochi, si terranno presso la Galleria del Corso tutti i giorni della rassegna.

Quattro anche le degustazioni guidate di vino, il 15 febbraio in piazza della Repubblica, grazie ad Assosommelier.

Nel cartellone del Festival, torna anche la mostra del cioccolato Cioccolentino.