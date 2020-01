Tiene sistema imprese provincia Perugia

"Movimprese 2019 ci dice che l'anno appena trascorso non è stato facile, ma che complessivamente possiamo parlare di tenuta del sistema imprenditoriale della nostra provincia, anche se non sembra ancora scongiurato il pericolo di una persistente stagnazione, con crescita prossima allo zero e in limitata, ma progressiva contrazione della base imprenditoriale, peraltro in atto da oltre un quinquennio". Queste le prime considerazioni del Presidente della Camera di commercio di Perugia Giorgio Mencaroni alla presentazione di Movimprese 2019 sulla nati mortalità delle imprese per l'anno 2019, tenuta nella sede camerale di via Cacciatori delle Alpi.

Nel 2019 sono nate 3.528 nuove attività, un dato che segna una leggera risalita (+1,2%) sul 2018, ma non inverte un andamento in costante discesa negli ultimi sei anni. Sono in calo le chiusure, a quota 3.473. Il saldo 2019 è positivo, ma di appena 55 unità, il più basso, escluso il 2018, dell'ultimo quinquennio.