Il 2-3 febbraio candidature suppletive Senato

Dovranno essere presentate tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio le candidature per le elezioni suppletive relative al collegio uninominale numero due del Senato, in Umbria, indette dopo le dimissioni di Donatella Tesei, indipendente in quota Lega, eletta presidente della Regione. Il voto è in programma l'8 marzo.

Le candidature dovranno essere presentate alla Corte d'appello di Perugia. I partiti sono al lavoro per scegliere i candidati e non è ancora chiaro quali nomi saranno in lizza.

Il collegio comprende tutta la provincia di Terni e 27 comuni di quella di Perugia, da Nocera Umbra a Todi. Anche se il dato non è ancora ufficiale dovrebbero essere interessati alla consultazione circa 300 mila elettori.

Alle politiche del marzo 2018, Tesei venne eletta con il 38,5% dei voti. Superando Marco Moroni, M5s, 28%, e Simonetta Mignozzetti, Pd, 25,7%. In quella tornata elettorale tutti i collegi uninominali di Camera e Senato dell'Umbria andarono al centro destra.