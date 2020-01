Foligno,limitazioni al traffico per smog

In seguito al superamento per sei giorni consecutivi dei limiti di pm10 (50 microgrammi al metro cubo), da mercoledì 29, a Foligno, verranno applicate le misure in vigore la domenica e il lunedì nell'area definita come "Ambito di riduzione del traffico".

E' previsto, quindi, il divieto assoluto della circolazione nelle fasce orarie 8,30-12,30 e 15,30-19,30 per le seguenti tipologie di veicoli: autovetture (Euro 0/1/2/3 benzina e diesel); autoveicoli adibiti a trasporto merci (Euro 0/1, benzina e diesel); ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote (Euro 0/1). Il provvedimento verrà meno quando il parametro del pm10 rientrerà per due giorni consecutivi sotto la media di 50 microgrammi al metro cubo.