Virus ferma Festival bambini Cina-Italia

Rinviato a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza legata al coronavirus il Festival delle arti dei bambini Cina-Italia previsto a Perugia dal 5 al 7 febbraio. La decisione è stata presa per l'impossibilità di fare arrivare in Italia studenti e insegnanti delle scuole di Pechino e Chongqing.

Seppure provenienti da città non direttamente a rischio, studenti ed insegnanti sono stati infatti bloccati dalle restrizioni di viaggio decretate dal Ministero dell'Educazione e comunque in vigore in tutta la Cina.

Il festival è organizzato da vari enti locali umbri e vi partecipa anche Umbria jazz - che ha reso noto il rinvio - nell'ambito del progetto Uj4kids.

"Esprimiamo piena solidarietà - aggiunge in una nota - con l'impegno del Governo cinese e delle migliaia di operatori coinvolti in questa difficile battaglia contro il coronavirus" sottolinea la stessa Umbria jazz.