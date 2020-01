Fino 31.1 iscrizioni Oro verde Umbria

Restano aperte, fino al 31 gennaio le iscrizioni all' Oro verde dell'Umbria, concorso promosso dal sistema delle Camere di commercio che da oltre 20 anni seleziona i migliori oli umbri per favorirne la conoscenza e l'apprezzamento da parte dei consumatori e stimolare olivicoltori e frantoiani a migliorare la qualità del loro prodotto.

Il podio del premio regionale - sottolineano gli organizzatori - fa da trampolino di lancio per la competizione nazionale Ercole olivario, l'Oscar degli oli italiani. Giunto alla 28/a edizione è in programma dal 23 al 28 marzo a Perugia.

Per partecipare è possibile iscriversi on-line attraverso la Piattaforma www.planbweb.it/ercoleolivario, che consentirà di inviare la domanda in tempo reale, o trasmettendo la propria adesione alla mail della segreteria del Concorso (Promocamera - Azienda Speciale Camera di Commercio Perugia Tel. +39 075 9660589 / 075 9660369 ercoleolivario@pg.camcom.it. Regolamento completo sul sitowww.ercoleolivario.it).