Morroni visita discarica Borgo Giglione

L'assessore regionale all'Ambiente Roberto Morroni ha avviato un programma di visite negli impianti di trattamento e di smaltimento rifiuti per verificare le condizioni reali e le opportunità garantite dal sistema di gestione in Umbria. Il primo sopralluogo è stato alla discarica di Borgo Giglione, a Magione. Ad accoglierlo, la presidente di Tsa-Trasimeno, Alessia Dorillo, società che ha in gestione l'impianto, e per il Comune di Magione, proprietario dell'impianto, il sindaco Giacomo Chiodini. "È la prima di una serie di visite che FARò negli impianti di smaltimento di rifiuti sul territorio regionale - ha sottolineato Morroni - e che prende avvio dalla discarica di Borgo Giglione in considerazione del ruolo di rilievo che riveste nel sistema di gestione e nella quale sono fra l'altro in corso importanti interventi, finanziati con un contributo della Regione per circa un milione di euro che va a rafforzare e consolidare l'argine di contenimento della discarica".