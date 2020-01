(ANSA) - PERUGIA, 22 GEN - Regione Umbria ed Università degli studi di Perugia unite per una "visione condivisa di salute e sanità del futuro". La presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, ed il rettore dell'Ateneo, Maurizio Oliviero, questa mattina a Perugia hanno illustrato alla stampa le linee generali del nuovo "Memorandum d'intesa per la salute".

Poco prima, nella stessa sede di Palazzo Donini, Tesei e Oliviero si erano riuniti per sottoscrivere il documento che impegna entrambe le Istituzioni a intraprendere, e rapidamente definire, un percorso di valorizzazione delle attività connesse direttamente e indirettamente prima di tutto alla salute dei cittadini umbri, al miglioramento delle performance organizzative e del livello di qualità delle prestazioni sanitarie, alla promozione della cultura e della ricerca scientifica nel settore biomedico e alle ricadute in termini sociali ed economici per tutta la regione.



